Slovenski ponudnik dostave na dom Ehrana, ki deluje od leta 2011, trenutno združuje več kot 400 restavracij po vsej Sloveniji. 150 od teh se jim je pridružilo v času epidemije, vsak dan pa dodajajo nove restavracije, so pojasnili. »V prvem valu se je več restavracij odločilo začasno zapreti svoja vrata, medtem ko sedaj večina restavracij vztraja in poskuša z dostavo,« opažajo pri Ehrani.

Število restavracij, za katere dostavlja flota dostavljavcev Ehrane, se je povišalo za okoli 30 odstotkov. Sami pa so svojo ponudbo razširili tudi v Celju, ki se je tako pridružilo Ljubljani in Mariboru. Ehrana sicer omogoča spletna naročila tudi v restavracijah, ki dostavljajo z lastnimi dostavljavci, tako da lahko uporabniki prek te platforme dostavo naročajo po vsej Sloveniji.

Ehrana dnevno obdela več tisoč naročil, pri njih naroča več kot 240.000 uporabnikov. »Število dnevno registriranih uporabnikov se je v času karantene početverilo,« so pojasnili. V času epidemije so ob tem beležili znaten porast naročil, »je pa tudi sicer hladno in deževno vreme višek naše sezone«, so dodali.

Tudi v ponudniku dostave Wolt s sedežem na Finskem opažajo ogromno zanimanje za priključitev svoji platformi. »Vse več prejemamo povpraševanj tudi s področja različnih trgovin,« so povedali. V Ljubljani in Mariboru so v zadnjih dveh tednih dodali 70 novih restavracij, v času prvega vala pa 60.

V Woltu so odločeni priskočiti na pomoč restavracijam, ki so z zaprtjem izgubile večino prometa. »V naslednjih tednih bomo vsak dan izbrali 10 restavracij in iz njih dostavljali brezplačno,« so pojasnili. Okrepili so tudi ekipo, ki skrbi za postopek pridružitve ponudnikov.