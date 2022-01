Ryanair je trimesečje, ki predstavlja tretje četrtletje poslovnega leta 2022, zaključil s 96 milijoni evrov izgube. V enakem obdobju leto prej je minus znašal 321 milijonov evrov, je objavil letalski prevoznik.

V obravnavanem obdobju je prepeljal 31,1 milijona potnikov, potem ko jih je ob koncu leta 2020 8,1 milijona. Posledično so se močno zvišali tudi prihodki, ki so bili z 1,47 milijarde evrov več kot štirikrat tolikšni kot v primerjalnem četrtletju leta prej. Zasedenost kabine se je povečala za 14 odstotnih točk na 84 odstotkov.

V letalskem prevozniku so pojasnili, da so zadnje lansko četrtletje dobro začeli, tudi zahvaljujoč jasnejšim britanskim pravilom glede potovanj. Vendar je nenaden pojav omikrona konec novembra v kombinaciji z "medijsko histerijo" okoli njega številne evropske države spodbudil k uvajanju novih potovalnih omejitev pred božičnimi prazniki. To je občutno omejilo obseg potovanj v praznični sezoni.

Obenem je Ryanair januarske kapacitete znižal za 33 odstotkov. Računa pa, da bo cepljenje s poživitvenimi odmerki cepiv proti covidu-19 skupaj z dokazi o manjšem številu hospitalizacij zaradi omikrona v primerjavi s prejšnjimi različicami novega koronavirusa vodilo do skorajšnje odprave potovalnih omejitev in ponovnega zagona potovanj pred velikonočnim obdobjem.

V Ryanairu so izpostavili še, da je koronska kriza pospešila propad številnih evropskih letalskih prevoznikov, kot so Flybe, Norwegian, Germanwings, Level in Stobart. Nekateri drugi pa so krepko zmanjšali obseg letenja. »Cunami državne pomoči vlad EU insolventnim letalskim prevoznikom (Alitalia, Air France/KLM, Iberia, LOT, Lufthansa, SAS, TAP in drugi) bo izkrivil konkurenco v EU in še leta podpiral neučinkovite nacionalne prevoznike z visokimi stroški,« so posvarili.