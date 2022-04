»Razmere poskušamo reševati z rotacijo ekip in vpoklicem tistih, ki so v pripravljenosti, a smo bili zaradi števila okužb primorani tudi v odpovedi,« so zapisali pri Easyjetu, in dodali, da gre za manjši delež letov. Danes jih namreč načrtujejo več kot 1645.

V petek je bilo sicer po podatkih statističnega urada na Otoku število okužb s covidom-19 rekordno. V tednu, ki se je končal 26. marca, je imelo po ocenah statistikov v Veliki Britaniji covid-19 okoli 4,9 milijona ljudi, kar je 600.000 več kot teden prej.

Svetovna zdravstvena organizacija (WTO) opozarja, da so številne evropske države, med njimi Velika Britanija, Nemčija, Francija in Italija, preveč zrahljale protikoronske ukrepe, zaradi česar se bolj pospešeno širi koronavirusna različica BA2.

Ryanair v preteklem letu zabeležil rast števila potnikov

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair pa je danes izpostavil posledice ruske invazije na Ukrajino; zaradi vojne so v mesecu dni odpovedali 2000 letov v in iz Ukrajine.

Ob tem so v družbi povedali, da so od lanskega do letošnjega marca zabeležil 11,2 milijona potnikov, potem ko so jih je v enakem obdobju leto prej našteli 500.000. Ryanair je marca opravil več kot 67.800 poletov. Zasedenost letal je bila 87-odstotna, potem ko je bila marca lani 77-odstotna, poročilo letalskega prevoznika povzema nemška tiskovna agencija AFP.

Od marca 2021 do marca letos je bila zasedenost letal 82-odstotna, v enakem obdobju leto prej je bila 71-odstotna. Ryanair bo po pričakovanjih v poslovnem letu 2022 zabeležil čisto izgubo med 350 in 400 milijoni evrov, še navaja dpa.