Zahtevajo takojšen začetek pogajanj za vsa delovna mesta v zdravstvu in socialnem varstvu, v skladu z dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. Zahtevajo tudi sprejem standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu, v skladu s stavkovnim sporazumom med vlado RS in SZSVS. Stavkovni odbor SZSVS se bo sestal v petek, 28. 1. 2022, in bo sprejel vse potrebne dokumente za napoved stavke.

Sindikati so vladno stran večkrat pozvali k začetku pogajanj in opozarjajo, da vladna stran z obvestilom o nepričetku drugega kroga pogajanj neposredno krši sklenjeni dogovor, ki ima naravo kolektivne pogodbe in katerega kršitev ima za posledico tudi plačano stavko v obeh dejavnostih. Vlada se pri svoji odločitvi sicer sklicuje na epidemiolške razmere in hitro širjenje omikrona. Potezo vladne v sindikatu razumejo kot zavlačevanje, da do pogajanj ne bi prišlo, in kot ponižujoč odnos do zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Prepričani so, da slednji kljub ali ravno zaradi reševanja epidemiološke situacije vlagajo maksimalne napore pri opravljanju svojega poslanstva.

»Sindikati smo v dopisu dne 7. 1. 2022 vlado RS pozvali k nadaljevanju pogajanj in spoštovanju novembra podpisanega dogovora, ministrstvo za zdravje pa nas je le en dan pred skrajnim rokom začetka pogajanj (14. 1. 2022) obvestilo, da so na ministrstvu za zdravje trenutno aktivno vpleteni v reševanje epidemiološke situacije, nastale zaradi hitrega širjenja omikrona, zaradi česar s pogajanji 15. 1. 2022 žal ne bodo mogli pričeti,« so v izjavi za javnost zapisali pri SZSVS. »Do danes tudi še niso sprejeta celovita vladna izhodišča za pogajanja za tarifna dela kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (sprejeta so bila le za E1 plačno podskupino) ter kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, medtem ko je vlada RS 20. 1. 2022 sprejela izhodišča za pogajanja za plačno skupino E1 (zdravniki in zobozdravniki), ki je vključena v tarifna dela kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.«

Hkrati od vlade RS oziroma ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zahtevajo sprejem standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki so z vidika stroke že pripravljeni na sprejem pri obeh resornih ministrstvih. »Kot socialni partnerji smo skupaj z vlado zavezani k ohranitvi in krepitvi sistema javnega zdravstva in socialnega varstva, ki pa ne more biti dolgoročno vzdržen brez tvornega sodelovanja vseh, vključno z zakonodajnimi rešitvami, ki predvidevajo dolgoročne vire financiranja,« so v izjavi za javnost še zapisali v SZSVS.