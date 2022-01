»Dražba stoletja« se je prejšnji teden v Rimu končala brez kupca. Zaradi spora med dediči, kar je Slovencem sicer zelo znan način predaje nepremičnin, so neuspešno prodajali najdražjo zasebno hišo na svetu – rimski dvorec Casino dell' Aurora, znan tudi pod imenom vila Ludovisi. Skoraj pol tisočletja staro palačo, katere vrednost je sodišče ocenilo na 471 milijonov evrov, naj bi v preteklosti poskušala kupiti milijarderja Bill Gates in brunejski sultan. Tokrat se zanjo očitno nista potegovala. V 24 urah dražbe niso prejeli niti ene ponudbe, čeravno je bila minimalna cena postavljena pod ocenjeno vrednost – na 353 milijonov evrov. Prodaja s tem ni odpadla, le preložena je na pomlad, ko naj bi začetno ceno znižali še za petino, na 282 milijonov evrov.

Ljubezensko gnezdece Julija Cezarja

Vila Ludovisi, zgrajena leta 1570, je ena najlepših zgodovinskih rezidenc v italijanski prestolnici. Italijanski kardinal Francesco Maria del Monte jo je takrat imel za lovsko kočo, posestvo pa je plemiču Ludovicu Ludovisiju prodal leta 1620. Družina je v poznem 19. stoletju skoraj celotno posestvo prodala rimski mestni vladi. Da bi omogočili prostor za glavno prometnico Via Veneto, so večino stavb porušili. Vilo Auroro so v vseh teh stoletjih obiskovale in občudovale številne kronane glave pa tudi največji umetniki. Je polna čudovitih zgodb. Strokovnjaki z univerze v Oxfordu in Georgii so z rentgensko sliko tal pod stavbo odkrili vilo, v kateri je Julij Cezar ljubimkal s Kleopatro, kar je dopisniku RTVS Janku Petrovcu ob obisku zaupala dozdajšnja lastnica vile kneginja Rita Boncompagni Ludovisi.

Nekdanja igralka, televizijska novinarka in nepremičninarka iz Teksasa, ki je nekoč celo pozirala za Playboy, se je leta 2009 poročila s princem Nicolom Boncompagnijem Ludovisijem. Bila je njegova tretja žena, dvajset let sta živela v vili, ki se razprostira na 2800 kvadratnih metrih. Ona jo je sčasoma odprla za javnost, v njej prirejala tudi dobrodelne dogodke in vodene oglede. Ob smrti princa leta 2018 se je zadeva zaradi dediščinskega spora zapletla. On je namreč imel iz prvega zakona tri sinove, ki si tako kot kneginja vilo lastijo. Kneginja sicer pravi, da ima po oporoki pravico, da v vili živi do svoje smrti, v primeru prodaje pa da se znesek razpolovi med njo in pastorke. Ker niso našli skupne besede, je vmes poseglo sodišče in se odločilo za dražbo.