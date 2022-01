Ministri so danes s sprejetjem uradnih pisnih sklepov o evropskih varnostnih razmerah potrdili in nekoliko nadgradili stališče v desetih točkah, ki so ga opredelili na neformalnem zasedanju v francoskem Brestu pred dobrim tednom.

»Evropska varnost je nedeljiva,« so zapisali. Zavrnili so poskuse Rusije po oblikovanju interesnih sfer v Evropi ter potrdili temeljna načela evropske varnosti, opredeljena v pariški listini in helsinški sklepni listini.

To se nanaša zlasti na suvereno enakost in ozemeljsko celovitost držav, nedotakljivost meja, izogibanje grožnjam ali uporabi sile ter pravico držav, da same izbirajo ali spreminjajo svojo varnostno ureditev. »O teh načelih se ni mogoče pogajati, jih spreminjati ali na novo tolmačiti,« so zapisali.

Rusko kršenje teh načel po navedbah EU ovira varnost v Evropi ter ogroža mir in stabilnost na celini. Ob tem so obsodili ruska agresivna dejanja in grožnje Ukrajini ter Moskvo pozvali k umiritvi razmer, spoštovanju mednarodnega prava in konstruktivnemu dialogu v okviru uveljavljenih mednarodnih mehanizmov.

Ponovili so sporočilo voditeljev članic unije z decembrskega zasedanja, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija Rusije nad Ukrajino resne posledice in bo drago stala. To vključuje širok nabor sektorskih in individualnih sankcij, ki jih je mogoče uvesti v sodelovanju s partnerji.

»Neomajna podpora neodvisni, suvereni in ozemeljsko celoviti Ukrajini« EU je tudi vnovič potrdila neomajno podporo neodvisni, suvereni in ozemeljsko celoviti Ukrajini ter preostalim vzhodnim partnericam v okviru njihovih mednarodno priznanih mejah. Potrdila je tudi pomen izvajanja dogovorov iz Minska in podporo prizadevanjem v okviru normandijske četverice. Ministri so v sklepih tudi potrdili enoten pristop unije ter izpostavili tesno usklajevanje in sodelovanje z ZDA, zvezo Nato, Ukrajino ter preostalimi partnericami. Izrazili so pripravljenost na krepitev obstoječih mehanizmov za zagotovitev vojaške preglednosti in predvidljivosti ter podporo prizadevanjem glede nadzora nad oboroževanjem, še zlasti v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Ponovno so potrdili pomembnost nadaljnje krepitve odpornosti in odzivnih zmogljivosti EU in njenih tesnih partneric, tudi na področju boja proti kibernetskim in hibridnim napadom ter tujim manipulacijam z informacijami in vpletanjem, vključno z dezinformacijami. Napovedali so okrepitev teh prizadevanj.