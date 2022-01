Renault za Revoz ne predvideva novih projektov

Položaj v Revozu ni prav nič spodbuden. Potem ko so konec leta zmanjšali število zaposlenih za 350, naj bi od aprila dalje proizvodnjo zmanjšali z ene in pol na eno izmeno. To pomeni, da bo postopoma brez dela ostalo še 450 Revozovih delavcev. Ob tem je skrb zbujajoče tudi dejstvo, da za zdaj Renault ne predvideva nobenega novega projekta za Revoz.