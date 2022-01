Sindikat SVIZ: Potrpljenja ni več!

Sindikat Sviz opozarja na nevzdržne razmere v izobraževalnem sektorju, ki so posledica obolenj, karanten in kadrovskega pomanjkanja. Zlasti so obremenjeni pedagogi v vzgojnih zavodih, kjer otroci in mladostniki bivajo štiriindvajset ur na dan.