Vzgojiteljice predšolskih otrok, ki delajo na delovnih mestih pomočnikov in pomočnic vzgojiteljev, so na današnji novinarski konferenci Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) predstavile zahtevnost in odgovornost dela z najmlajšimi, ki se je v času epidemije covida-19 še stopnjevalo in zahtevalo stalna prilagajanja.

Pomočnice vzgojiteljic in njihove predstavnice, ki so sodelovale na novinarski konferenci Sviza, menijo, da je njihovo delo razvrednoteno in da torej zanj ne dobijo ustreznega plačila, zato napovedano stavko podpirajo in so pripravljene tudi na stopnjevanje oziroma zaostrovanje stavke. Ob tem računajo tudi na podporo staršev.

»Plačilo je sramotno nizko« Maja Hebar iz Vrtca Otona Župančiča Maribor je med drugim povedala, da so poleg rednega dela v vrtcu izpostavljene vsem boleznim in da je bilo v času epidemije še hujše. Velikokrat so bile primorane delati same v skupinah, tudi v drugih oddelkih. Za svoje delo konec meseca prejme dodatek do minimalne plače, s katero, kot je dejala, težko preživi. Darja Toplak iz Vrtcev Občine Moravske Toplice je dejala, da s takšno plačo tako naprej ne bo šlo več. Z mislijo na čim večjo dobrobit otrok v prihodnje si, kot je dodala, želijo ohraniti visoko raven predšolske vzgoje, a ne za plačilo, ki je »sramotno nizko«. »Kljub potrpljenju, dobri volji in prizadevanju se enkrat mora vrednotenje našega dela spremeniti in realno ovrednotiti. Res je že pravi čas,« je dejala. Podobno je povedala tudi Špela Štempelj iz Vrtca Morje Lucija, ki je opozorila, da so si za preživetje nekatere primorane poiskati popoldansko delo, pa tudi, da mladi zapuščajo ta delovna mesta. Tina Rajsar iz Vrtca Ljubljana pa je povedala, da so v času epidemije dobile izplačane dodatke, da pa se mnogim letos glede na izračune dohodnine obeta doplačevanje, kar se ji zdi diskriminatorno glede na to, da so bili vrtci razen krajšega časa ves čas odprti in da so torej ves čas epidemije delali in sprejemali otroke v varstvo.

Sviz: Stavka bo 9. marca in se bo stopnjevala Predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje Sviz Petra Koritnik je pomočnicam vzgojiteljic v imenu vzgojiteljic danes izrekla javno podporo »ob tej stavki in vseh prihodnji«, zahvalila se jim je za delo in strpnost ter poudarila pomen poklica. »Naš poklic je temelj vzgoje in izobraževanja. In od tukaj naprej so naše zahteve jasne. Stavka bo, plačana ali neplačana, 9. in se bo stopnjevala,« je dejala Petra Koritnik. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj ob robu novinarske konference sredin vladin odgovor na stavkovne zahteve Sviza sicer označil za bizarnega. Poudaril je, da se vlada v odgovoru niti v enem stavku ni opredelila do stavkovnih zahtev Sviza. Kot je napovedal, bodo v sindikatu vlado še naprej pozivali k spoštovanju zakona o stavki. Ob tem je poudaril, da je zakonska dolžnost vlade, da se dogovarja in išče rešitve. »V resnici so rekli, prav imate, samo stavkati pa ne smete, mi pa se hkrati z vami ne bomo pogovarjali, počakajte na boljše čase,« je dejal o odgovoru vlade. Odločitev o tem, če bo napovedana stavka plačana ali ne, bo po njegovih besedah v rokah sodišča in ne vlade.