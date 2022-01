Slovenski ribiči presenečeni: O ribolovu do Umaga ne vemo nič!

Slovenski ribiči so o domnevnem dogovoru o ribolovu v Piranskem zalivu izvedeli iz medijev. Tisti, ki so politične igrice na morju sploh želeli komentirati, so razočarani. Njihovo stališče je jasno: Slovenija mora vztrajati pri spoštovanju arbitražne razsodbe.