Streznitev ni prišla takoj, najprej se je moral zgoditi nesrečni odstop vlade Marjana Šarca z napačnim predvidevanjem o posledičnih volitvah in preverjanju volje ljudstva glede zaupanja vladi. To politično napako je vešče in podlo izkoristil Janez Janša, ki je ob pomoči že prej pripravljenih izdajalcev volilne baze SMC in DeSUS in ob odločilni asistenci predsednika Pahorja prevzel oblast. Svoj uničevalni pohod je kljub izraziti državljanski nepodpori začinil z uničevanjem najpomembnejših družbenih institucij in sistemov (da jih ne naštevam, ker so to v neštetih pismih bralcev odlično storili ozaveščeni državljani), vrhunec pa pomeni odkrit in frontalen napad na javno RTV. O tem, da se je to zares zgodilo, pričajo odločilne kadrovske spremembe na RTV in posledično tudi konkretne spremembe v načinu poročanja, ki je podrejen SDS oziroma njegovemu šefu, Janši.

Sobota, 15. januarja 2022, je bila z oddajo Utrip RTV Slovenija zame najbolj žalosten dan v zgodovini samostojne Slovenije. V maniri nacistične politične propagande je kvazi novinar in zgodovinar Možina opravil umazano delo za svojega gospodarja in velikega »reformatorja« Janšo. Možina, netilec sovraštva in narodovega razkola, še 80 let po drugi svetovni vojni išče pravzroke za žrtve tega spopada, pri tem pa pozablja na korenine problema – na narodne izdajalce in Katoliško cerkev ter njene voditelje, ki so se postavili na stran okupatorja. Slaba vest mu narekuje nenehno iskanje opravičil za to zgodovinsko napako.

In zdaj še moj apel, moj javni klic večini profesionalnih in nepolitičnemu novinarskemu poslanstvu zavezanih novinarjev, ki predstavljajo večino kolektiva javne RTV, življenjsko pomembnega za narodovo samostojnost in neodvisnost: minil je čas za čakanje na spremembe, tudi čakanje rešitve z volitvami odpade, svojo čast in poslanstvo lahko obranite v tem trenutku samo vi sami, z odločnim in jasnim ne političnemu vmešavanju v javno informiranje. Brez vašega odpora je samo še korak do fašizma v državi. In verjemite, da vas bomo državljani odločno in učinkovito podprli. Dogodki ob davljenju STA so to jasno pokazali.

Se pa bojim, da je duh že ušel iz steklenice in da je veliki vodja tudi to predvideval, saj mu na volitvah slabo kaže in je za to pripravljen žrtvovati tudi državo.

Srečo Knafelc, Krvava Peč