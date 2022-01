Milijardno dozo je vsebovala pošiljka 1,1 milijona doz cepiva proti covidu-19, ki so jo v soboto poslali v Ruando.

»Gre za pomemben mejnik v najobsežnejšem in najhitrejšem globalnem uvajanju cepiva v zgodovini,« je na Twitterju zapisal izvršni direktor globalnega zavezništva za cepiva (Gavi) Seth Berkley.

Kot je dodal, delo še ni končano. »Ne moremo si privoščiti, da bi omikron in povečano povpraševanje po poživitvenih odmerkih uničila napredek, ki smo ga dosegli,« je navedel.

»Če svet s skupnimi močmi zagotovi, da bodo odrasli v revnejših državah zaščiteni v takšnem deležu kot v bogatejših državah, lahko v prihodnjem letu preprečimo od 940.000 do 1,27 milijona smrti,« je dodal.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Covaxu, je bilo do četrtka med 194 državami članicami WHO 36 takšnih, kjer je cepljenih proti covidu-19 manj kot deset odstotkov prebivalstva, in 88 takšnih, kjer je cepljenih manj kot 40 odstotkov.

Prizadevanja Covaxa so bila po njihovih navedbah otežena zaradi kopičenja zalog v bogatejših državah ter večjih izbruhov bolezni, ki so vodili do zapiranja meja in zalog. Nepripravljenost na izmenjavo licenc, tehnologije in znanja s strani farmacevtskih podjetij pa je privedlo do tega, da proizvodne zmogljivosti niso bile docela izkoriščene.

»S posodobljenimi cepivi v pripravi je zdaj čas, da vsi državljani zahtevajo, da si vlade in farmacevtska podjetja delijo zdravstvena sredstva po vsem svetu ter ustavijo valove smrti in uničenja te pandemije, omejijo nove različice in spodbudijo svetovno gospodarsko okrevanje,« so še zapisali v Covaxu.