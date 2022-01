Globalna shema, ki je namenjena zagotavljanju cepiva proti covidu-19, ki ga financirajo donatorji, za 91 najšibkejših gospodarstev, je prejšnji konec tedna dostavila že milijardni odmerek. To predstavlja pomemben mejnik, do katerega je po letu neuspehov prišlo veliko pozneje, kot je bilo pričakovano, poroča francoska tiskovna agencija APF.

Med izzivi, s katerimi se je pobuda soočala v lanskem letu, je bilo pridobivanje odmerkov, saj so bogate države zadržale večino ponudbe cepiva, pa tudi s prepovedjo izvoza iz držav proizvajalk, birokracijo in zamudami pri proizvodnji. Na koncu so se zanašali na odmerke cepiva, ki so jih donirale bogate države, katerih rok veljave je pogosto pretekel in jih ni bilo mogoče uporabiti pravočasno, navaja AFP.