54-letni Jože Bele prihaja iz okolice Novega mesta in je v Revozu zaposlen več kot 30 let. Poklicno pot je začel na področju logistike in kmalu postal vodja delovne enote. Od leta 2000 je opravljal delo vodje na področju kakovosti, nato pa prevzel vodenje največjega proizvodnega obrata oz. montaže, so danes sporočili iz Revoza.

Več let je vodil klub montažnih obratov skupine Renault in pri tem sodeloval tudi s predstavniki Nissanovih tovarn. Leta 1989 je kot inženir strojništva diplomiral na strojni fakulteti v Ljubljani, univerzitetni študij je nadaljeval na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je diplomiral kot univerzitetno diplomirani ekonomist. Leta 2007 je magistriral na ekonomski fakulteti v Ljubljani in dobil naziv magister ekonomskih znanosti.

Na svoji poklicni poti se je veliko dodatno izobraževal, aktivno sodeloval z dobavitelji sestavnih delov in obiskoval avtomobilske tovarne v Evropi, na Japonskem in v Južni Ameriki.