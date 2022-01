Tarča politike so novinarji

Aktualni generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je bil na direktorsko mesto izvoljen januarja 2021. Programski svetniki, ki so oddali glasove zanj, so pred letom dni uprizorili svojevrstno predstavo, ki je dala slutiti, kolikšna politična moč stoji za kuliso. Izvolitev je bila kirurško hladna. Sicer najbolj razgreti programski svetniki, privrženci vlade Janeza Janše, so bili na seji redkobesedni. Ko se je na števcu glasov po glasovanju izpisala odločilna številka, pa je postalo jasno, da je bil vnaprejšnji dogovor trden kot skala. Še isti dan je sam premier na twitterju zapisal, da na RTV prihaja »nova metla«.