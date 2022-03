Nasprotujejo nepooblaščenemu poseganju v delovanje javnega medija in zahtevajo, da urad vlade za komuniciranje s tem nemudoma preneha. Hkrati od programskega sveta javnega zavoda in generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha pričakujejo, da bosta zaščitila novinarsko in institucionalno integriteto javne radiotelevizije.

Kot so zapisali, Ukom od decembra lani na svoji spletni strani redno objavlja »analize poročanja RTVS«, kot jih imenuje. Nazadnje je to storil v sredo. V njih se loteva posameznih informativnih oddaj in novinarskih prispevkov, celo posameznih novinarjev, so poudarili v sporočilu, ki so ga poslali direktorju Ukoma Urošu Urbaniji, generalnemu direktorju RTVS Grahu Whatmoughu in programskemu svetu RTVS.