Kot je v izjavi za javnost po ustanovitvenem zboru Igor Zorčič dejal, je stranka sprejela svoj statut in program. Zatrdil je tudi, da so pri stranki Zorčiča sprejeli za člana predsestva stranke, kjer je prostor za do tri predsednike, a sta preostali mesti zaenkrat še prazni.

»Pred stranko so sedaj številne aktivnosti. Najprej povezane s samo registracijo stranke pri registrskem organu in seveda tudi na političnem dogajanju,« je prihodnje dni opisal Zorčič. Kot je zatrdil, se bodo posvetili povezovanju pred prihajajočimi volitvami. Za osnovni program pa so izbrali liberalni program. »Bistveno pri tem je, da se stranka ne osredotoča okoli osrednjega igralca, osebe, temveč okoli programa,« je dejal.