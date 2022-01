Kot so v obrazložitvi predloga zapisali na ministrstvu za pravosodje, je cilj predloga dodatna okrepitev pravilne uporabe in spoštovanja prava EU ter spoštovanje nacionalne zakonodaje na številnih področjih.

Predlog po njihovih navedbah vzpostavlja dodaten vzvod nadzora, in sicer tako, da spodbudi osebe, ki pri delu zaznajo nepravilnosti, za katere menijo, da so resnične in ogrožajoče za javni interes, da jih prijavijo po za to vzpostavljeni poti. Kot dodajajo, se ta spodbuda kaže v zagotavljanju zaščite od trenutka prijave v skladu z zakonom.

Tako bi morali delodajalci v javnem in zasebnem sektorju svojim zaposlenim zagotavljati jasne in lahko dostopne informacije o postopkih, zaščiti in sodnemu varstvu ter dostop do brezplačnega svetovanja. Vzpostaviti bi morali tudi jasne notranje in zunanje pravne poti, ki zagotavljajo varovanje zaupnosti. Prejemniki prijav bi morali vestno ukrepati in prijavitelju podati povratne informacije.

Predlog tudi izrecno prepoveduje izvrševanje povračilnih ukrepov, povezanih s prijavo, v vseh mogočih oblikah. Izvajanje povračilnih ukrepov bi bilo sankcionirano, prijaviteljem, ki bi utrpeli povračilne ukrepe, pa zagotovljeno pravno varstvo.

V TI kritični do osnutka predloga

Osnutek je bil v javni razpravi do ponedeljka, pripombe so med drugim posredovali v TI Slovenia. Kot so sporočili, so v predlogu zaznali več področij, kjer ga je mogoče nadgraditi. »Predlog bi moral ščititi vse žvižgače, a se zdi, da trenutna ubeseditev tega ne omogoča, saj so področja uporabe omejena,« ocenjujejo v TI Slovenia. Prav tako so kritični do neobravnave anonimnih prijav, kar po njihovih navedbah ni v skladu z najboljšimi praksami in trendi na tem področju.

Predlog bi moral dajati tudi več pravic žvižgačem, saj imajo že tako v večini primerov slabo izhodišče, so še zapisali v sporočilu za javnost. Ob teh pomanjkljivostih opozarjajo tudi na nizke predvidene kazni za izvajanje povračilnih ukrepov in na pomanjkanje ukrepov za psihosocialno pomoč žvižgačem. Opozarjajo še na razmeroma nedorečene posledice predloga zakona in pomanjkanje načrta njegove uveljavitve.