V Veliki Britaniji so v teh dneh objavili 274 strani dolgo poročilo komisije, ki je pregledala 110 let star zakon o uradnih skrivnostih. Za preučitev zakona, ki je bil nazadnje posodobljen (zaostren) pred več kot tridesetimi leti, se je leta 2015 odločil tedanji konservativni premier David Cameron. Komisija zdaj znova predlaga zaostritve, ki pa bi po mnenju kritikov ogrozile svobodo tiska, ker da so uperjene proti žvižgačem iz vrst sedanjih in nekdanjih vladnih uslužbencev in proti raziskovalnemu novinarstvu. Premier Boris Johnson, sicer nekdanji dolgoletni novinar, kolumnist in urednik, ukrepe podpira.

Varnost pred žvižgači za 21. stoletje

Po črki zakona o uradnih skrivnostih sedanji in nekdanji uslužbenci vlade zagrešijo kaznivo dejanje, če posredujejo nepooblaščeni osebi določene vrste informacij, katerih razkritje škoduje državi – od informacij o varnostnih in obveščevalnih dejavnostih do podatkov o obrambnih in mednarodnih aktivnostih. Zakon je najstrožji do sedanjih in nekdanjih uslužbencev varnostno-obveščevalnih služb: vsako nedovoljeno razkritje je avtomatično kaznivo dejanje.

Zakon naj bi Britanijo varoval pred vohuni in žvižgači, zdaj pa načrtujejo njegovo prilagoditev sodobnim grožnjam 21. stoletja. Nove oblike komuniciranja in nova tehnologija shranjevanja podatkov naj bi spremenile naravo vohunjenja in razkrivanja uradnih skrivnosti. Kot primer v poročilu navajajo, da lahko sovražne države kibernetsko napadejo Britanijo z več strežnikov iz več držav hkrati, pa tudi, da lahko ena sama izdana informacija vsebuje terabajte podatkov.