V Pravni mreži za varstvo demokracije opozarjajo pred situacijo, v kateri bi lahko bila nekaterim kršena volilna pravica. Smo na začetku supervolilnega leta – lahko se zgodi, da bomo letos šli na volišča kar petkrat – a ni nobenih informacij, da bi se načrtovalo prilagoditve in spremembe volilnih pravil, po katerih bi se udeležbo na volitvah omogočilo tudi tistim, ki bodo na dan volitev prebolevali covid-19 ali bodo zaradi visoko tveganega stika v karanteni. »Minister za zdravje je nedavno dejal, da bi lahko zaradi hitrega širjenja različice omikrona v določenem trenutku imeli tudi 400 tisoč obolelih in napotenih v karanteno, kar je slaba četrtina vseh prebivalcev,« opozarjajo v PMVD. Zato pozivajo k ustreznim spremembam volilne zakonodaje, da bi se izognili scenariju, po katerem nekaterim ne bi bilo omogočeno voliti.

Zakon o volitvah sicer v 81. členu omogoča glasovanje po pošti tistim volivcem, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost ali so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico oziroma v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda, ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji – a najkasneje pet dni pred dnem glasovanja. »Zakonodaja ni prilagojena razmeram, s kakršnimi se soočamo danes, ko se posameznik lahko znajde v karanteni oziroma zboli in se zato ne sme (ne more) udeležiti volitev,« opozarjajo v PMVD. Če bomo v Sloveniji tudi v dneh pred volitvami beležili visoke številke potrjenih okužb, bi lahko bilo izvrševanje volilne pravice onemogočeno več tisoč volilnim upravičencem.

Brez kančka dvoma v pravilnost izvedbe

»Volilna pravica je splošna in enaka, kar pomeni, da je pravica vsakega državljana, ki je že dopolnil 18 let, voliti in biti izvoljen ne glede na razredno, narodnostno, rasno, ekonomsko ali drugo pripadnost. Svobodna volilna pravica pomeni, da volivci lahko resnično svobodno izbirajo med različnimi kandidati oziroma političnimi strankami na volitvah. Svoboda volitev obsega tudi pravico vsakega volivca, da uveljavi svojo volilno pravico ali pa ne,« opozarjajo v PMVD. Ob tem poudarjajo, da so nekatere države (Nizozemska, Češka in Izrael) kljub zahtevnosti razmer že izvedle volitve v času epidemije na način, da so omogočile glasovanje vsem volilnim upravičencem in upravičenkam.

Ministra za javno upravo Boštjana Koritnika so v PMVD še spomnili na njegovo izjavo iz julija 2020, ko je izpostavil da so volitve, izvedene v skladu s pravnimi standardi, ki jih določa ustava, ključne za ohranjanje demokratičnosti procesa izbire predstavnikov ljudstva, posledično pa tudi vlade, pri njihovi izvedbi ne sme biti niti kančka dvoma v pravilnost izvedbe. Ob tem so ministrstvo pozvali, da še pred napovedanimi volitvami pripravi ustrezne zakonske spremembe ter omogoči dostopnost oddaje glasu vsem volilnim upravičencem, ki na dan glasovanja zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov ne bodo mogli oddati svojega glasu na za to določenem volišču, svoje namere o glasovanju po pošti, pa zaradi že navedenih utemeljenih razlogov niso sporočili v petih dneh pred razpisano volilno nedeljo, kot to določa veljavna zakonodaja.