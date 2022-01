Po predlogu, ki je pripravljen za obravnavo na vladi, sta za namene izkazovanja skladnosti pri obdelavi osebnih podatkov kot obveznost za upravljavce in obdelovalce poleg izvedbe ocene učinka določena tudi ukrepa tako imenovane. notranje sledljivosti posredovanj osebnih podatkov in ukrepa tako imenovane zunanje sledljivosti obdelav osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec lahko vodi nadzorne postopke tudi v javnem interesu, torej po uradni dolžnosti, ki jih uvede na lastno pobudo, na podlagi prijave katere koli fizične ali pravne osebe ali na pobudo drugih organov, kar je po navedbah ministrstva klasični postopek inšpekcijskega nadzora po določbah zakona o inšpekcijskem nadzoru. Prijavitelj je torej lahko kdorkoli. Če je prijavitelj posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izvršuje svoje pravice posredno, saj mu bo zadoščeno preko ukrepanja nadzornega organa v javnem interesu, ne pa osebno.

Kazenske določbe v predlogu določajo, da se upravne globe po določbah evropske splošne uredbe obravnavajo kot prekrški, da je prekrškovni organ Informacijski pooblaščenec in da odloča tudi o prekrških v posebnem delu predloga zakona, denimo o prekrških glede videonadzora in biometrije.

Informacijska pooblaščenka: Pooblastila nadzornega organa se ne smejo omejevati

Informacijska pooblaščenka je poudarila, da je nujno zagotavljati ustrezno pravno varstvo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki. Prav tako je po njenem mnenju nujno ustrezno izvajanje določb evropske splošne uredbe in pravne varnosti v zvezi z uveljavljanjem ustavnih pravic. V uradu so zagotovili, da se bodo vključili v zakonodajni postopek v DZ, pri čemer bodo pozorni, da se pooblastila nadzornega organa ne bodo omejevala.

Na ministrstvu so medtem zagotovili, da so v predlogu upoštevane tudi pripombe informacijskega pooblaščenca, zaradi pripomb drugih resorjev pa so bile določbe predloga še dodatno spremenjene. Njihovo vodilo pri tem je bilo, da je treba najti ustrezno ravnotežje med zavarovanjem varstva osebnih podatkov na eni strani, na drugi pa omogočiti neovirane nadzore. Če denimo ena vrsta nadzora ni možna, je treba nadzor zagotoviti na drug način, pri čemer nobeno področje ne sme biti izvzeto iz dometa nadzora informacijskega pooblaščenca, so izpostavili.