»Ne bomo pristali na nobene koncesije. To je popolnoma izključeno,« je dejal Rjabkov. »Razočarani smo nad signali, ki v zadnjih nekaj dneh prihajajo iz Washingtona in tudi Bruslja,« je dodal v izjavi za ruske medije. Rusija rabi garancije zveze Nato, da se ne bo dodatno širila, je še dodal Rjabkov.

V ponedeljek naj bi se sicer v Ženevi sestali predstavniki ZDA in Rusije, da bi se pogovorili o zmanjšanju napetosti med stranema, zlasti zaradi kopičenja ruskih sil na meji z Ukrajino, kar bi bile glede na obtožbe EU in ZDA priprave na invazijo na to državo.

ZDA o raketnih sistemih in vojaških vajah Delegaciji bosta vodila Rjabkov na ruski strani ter namestnica ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman. Spremljal jo bo še ameriški general James Mingus, Rjabkova pa namestnik obrambnega ministra, general Aleksander Fomin. Kot je v soboto po poročanju AFP sporočil neimenovani visoki predstavnik iz Bele Hiše, so ZDA pripravljene govoriti o raketnih sistemih in vojaških vajah. Morda bo do prvega stika prišlo že danes. »Obstajajo področja, kjer bi morda lahko dosegli kak napredek, če bodo obljube vzajemne,« je nakazal omenjeni predstavnik. »Rusija pravi, da se počuti ogroženo zaradi morebitne namestitve ofenzivnih raketnih sistemov v Ukrajini. ZDA nima nobenega takšnega namena. Tako da je to eno od področij, kjer bi lahko dosegli dogovor, če bo Rusija pripravljena sprejeti vzajemne zaveze,« je pojasnil.