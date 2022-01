Na NIJZ so v okviru epidemiološke preiskave ugotovili, da vse osebe, ki so se udeležile potovanja, predstavljajo visokorizični stik. Po podatkih organizatorja potovanja je teh oseb 559. Večino so napotili v karanteno, razen osebe, ki spadajo med izjeme.

Na silvestrovanje je po poročanju Televizije Slovenija (TVS) potovalo več kot 600 potnikov in članov ekipe turistične agencije. Večina jih je izpolnjevala pogoj preboleli ali cepljeni (PC), ostali so bili testirani. Izpolnjevanje pogoja so preverjali pred odhodom in pred vrnitvijo, so pojasnili.

Gre za turistično agencijo Colegium Mondial Travel, kjer so za TVS povedali, da so prve informacije o okužbah dobili preko družbenih omrežij. Vse udeležence silvestrovanja so zato pozvali, naj opravijo preventivni hitri test in se preventivno samoizolirajo.