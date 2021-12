Potem ko je vlada začetek božično-novoletnih praznikov pospremila z novimi ukrepi za zajezitev epidemije, prepovedala silvestrovanja na prostem in za zadnjo letošnjo noč prižgala zeleno luč gostinskemu obratovanju, se v hotelih intenzivno pripravljajo na silvestrski večer. Ta pa je zanje še vedno uganka in jim predstavlja velik izziv. Novi ukrepi so za hotelirje in gostince popolno presenečenje in jih niso pričakovali. Od 8. novembra je namreč veljalo, da so zasebna druženja, ples in živa glasba prepovedani, zato silvestrskemu večeru številni doslej sploh niso namenjali pozornosti.

»Smo popolnoma nepripravljeni. Gre za hibridno rešitev. Kljub temu da spoštujem stroko, pozdravljam njene predloge in se zavedam, da so imeli odločevalci na mizi precej strožje ukrepe, po drugi strani pa menim, da je novi odlok še vedno tako zelo omejevalen, da hotelirji v njem ne vidimo poslovne priložnosti,« je jasen predsednik Združenja hotelirjev Slovenije in generalni direktor ljubljanskega hotela Slon Gregor Jamnik.

Veliko oviro vidi v testiranju gostov kljub temu, da bodo med njimi tudi trikrat cepljeni. »Hotelske goste, ki so večinoma tujci, ob prijavi v sobo že tako in tako preveri receptor, zdaj pa se bodo morali pred večerjo še enkrat testirati. To je zdaj padlo na naša pleča, gre za dodatno storitev, ki jo bomo morali omogočiti gostom,« pojasni Jamnik. Nesmiselno se mu zdi tudi to, da je živa glasba dovoljena, ples pa ne. Težko si namreč predstavlja občutke ljudi ob tem, prav tako mu ni jasno, kako bi lahko to ob vinjenih gostih sploh nadzirali.

Brez silvestrskega programa in plesa V hotelu Slon so od začetka novembra silvestrski večer oglaševali izključno kot svečano večerjo in ne kot silvestrovanje, z omejitvijo, da se zaključi ob 22. uri, poteka brez glasbenega in zabavnega programa v živo ter silvestrskega odštevanja. »Temu primerna je bila tudi nižja cena – 80 evrov za večerjo, pripravljeno iz luksuznih sestavin. Toda kako naj zdaj to čez noč spremenimo in tistim, ki so že rezervirali, povemo, da bomo po novem zaradi žive glasbe in silvestrskega programa večerjo podražili? Tega seveda ne moremo narediti,« razloži sogovornik in doda, da so se v hotelu zaradi novih okoliščin odločili, da ostanejo zgolj pri silvestrski večerji. Stregli jo bodo do 23. ure, potem pa bodo gostom ponudili še steklenico penine in kozarce ter jih pospremili k ogledu ognjemeta. »Če ta seveda sploh bo. Resnično upam, da ga bo Mestna občina Ljubljana letos potrdila, saj gre za veliko atrakcijo, ki v prestolnico privablja tudi tuje goste. Hotelirji iskreno upamo, da ognjemet v Ljubljani bo,« se nadeja sogovornik. Pred epidemijo so v dvorani hotela Slon prirejali silvestrovanje z 220 gosti, od 50 do 60 gostov je bilo Slovencev. Letos računajo na podoben odstotek domačih gostov. »Žal se soočamo tudi s kadrovskimi omejitvami. Saj sploh nimamo več ljudi, ki bi lahko hkrati postregli 220 gostov. Po dveh letih covida smo se morali namreč organizirati na način, da lahko živimo oziroma preživimo,« nam zaupa sogovornik. Za zdaj hudega navala rezervacij za silvestrsko večerjo ne opažajo. Računajo na rezervacije v zadnjem trenutku in pričakujejo od 60 do 70 gostov. »To so zgolj napovedi, sicer pa vemo, da se v turizmu danes vse dela v zadnjem trenutku. Vse se zgodi z danes na jutri. Upam, da bodo v Ljubljano prišli Italijani, ki so v preteklih letih silvestrski večer tradicionalno preživeli v slovenski prestolnici. Letos imamo še to smolo, da v mestu ni stojnic, ki zelo privlačijo obiskovalce. Temu primerna je tudi nižja zasedenost hotelskih zmogljivosti v decembru,« dodaja Gregor Jamnik. Po njegovih besedah so imeli v decembrskem času pred covidom do božiča 90-odstotno zasedenost kapacitet v ljubljanskih hotelih, letos je zasedenost zgolj 30-odstotna in pada. »Katastrofalen december. Slabo je, resnično zelo slabo. Sploh ne ustvarjamo pozitivnega finančnega toka,« je razočaran sogovornik.

Za silvestrsko večerjo od 65 do 150 evrov Svečano silvestrsko večerjo, ki jo bodo predvidoma zaključili do 23. ure, bodo ponujali tudi v hotelu City, kjer pričakujejo do 70 gostov, cena bo 65 evrov na osebo. V Grand hotelu Union bo silvestrska večerja vključevala tople in hladne jedi, privoščiti si jo bo mogoče za 95 evrov, pijača v ceno ni vključena. Silvestrsko večerjo bodo tako za goste, ki bodo imeli tisti dan rezervirano nočitev v hotelih skupine Union Hotels Collection, kot tudi za zunanje goste organizirali v veliki Unionski dvorani. Ta lahko sicer sprejme 800 ljudi, zaradi vseh omejitev pa predvidevajo, da bodo imeli približno 300 gostov. »Glede na to, da se ukrepi in pogoji za organizacijo silvestrske večerje še spreminjajo, organizacijo in program večerje sproti prilagajamo. To velja tudi glede žive glasbe, prav tako urejamo vse dodatne aktivnosti, povezane s testiranjem, tako da bo večerja potekala v skladu z navodili in varno za vse naše goste,« je pojasnila Milica Kopanja Šircelj. V B-restavraciji hotela Intercontinental Ljubljana so silvestrske večerje po 150 evrov na osebo – vključevale bodo pijačo dobrodošlice in šesthodni meni – že razprodane. Osemdeset odstotkov gostov bo tujcev, 20 odstotkov bo Slovencev. Silvestrsko zabavo za 54 oseb bodo do predvidoma ene ure zjutraj popestrili didžej, zabavni program z odštevanjem in plesalke. »Za zdaj še nimamo dovolj točnih informacij glede obratovalnega časa, zato ne vemo, do kdaj bo lahko dejansko trajala zabava,« so nam zatrdili. Silvestrovanj pa že več let ne organizirajo v B&B hotelu Ljubljana Park, saj so njihovi gosti v slovensko prestolnico v večji meri prihajali zaradi božičnega sejma in silvestrovanja na prostem. Tudi letos zato ne bodo organizirali posebnega dogodka, se pa vodstvu hotela vseeno poraja vprašanje, kam bodo lahko njihovi gostje letos odšli silvestrovat. »Glede na zadnje ukrepe moramo vse goste obvestiti, da letos silvestrovanja na prostem ne bo, jim pomagati pri načrtovanju in jim priporočiti več lokacij, kjer bi lahko pričakali novo leto,« je pojasnila Urška Malovrh iz omenjenega hotela in dodala, da pričakujejo številne odpovedi rezervacij. Prve so že prejeli.