Vlada je v aneksu št. 1 sprejela predlog ministrstva za zdravje, da se s 1. januarjem letos uvede spremljanje omenjenih kazalnikov, čeprav ga partnerji dogovora niso podprli, so zapisali v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Po njihovih navedbah ministrstvo za zdravje kljub opozorilom ni zavodom zagotovilo potrebnih kadrovskih in drugih virov za izvajanje novih administrativnih opravil. Povečevanje administrativnih obremenitev je še posebej nerazumljivo v obdobju, ko se socialnovarstveni zavodi soočajo z zelo povečanim obsegom dela zaradi epidemije covida-19 in akutno kadrovsko krizo, so zapisali.

Primanjkuje jim delavcev že za izvajanje osnovnih storitev

Socialnovarstveni zavodi že spremljajo posamezne kazalnike kakovosti, saj so ti nujni za zmanjševanje tveganj ter nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti storitev, so v skupnosti povzeli besede njihovega sekretarja Denisa Sahernika. Po njegovih navedbah glede na to podpirajo spremljanje kazalnikov v vseh zavodih, vendar je za to treba najprej zagotoviti ustrezne pogoje in kadrovske, tehnične in finančne vire.

Izpostavil je, da ne gre zgolj za uvedbo kazalnikov, saj je aneks naložil zavodom nove naloge, povezane s pogostim zbiranjem, poročanjem in objavljanjem številnih podatkov. Te bodo že zdaj preobremenjenim zaposlenim jemale dragoceni čas, ki bi ga sicer lahko namenili stanovalcem, je posvaril.

Spomnil je, da že vseskozi opozarjajo, da nimajo dovolj delavcev že za izvajanje osnovnih dnevnih storitev za stanovalce, kot so pomoč pri hranjenju, oblačenju, slačenju in osebni higieni, ter da jim zaradi kadrovske krize grozi zmanjševanje nastanitvenih zmogljivosti z zapiranjem oddelkov in bivalnih enot. Ocenjujejo, da jih bo sporni ukrep odmaknil od doseganja cilja, ki je zagotavljanje varnejših in bolj kakovostnih storitev.