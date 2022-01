Srečanja, ki bo potekalo v obliki videokonference, se bo po navedbah zunanjega ministrstva udeležil tudi vodja slovenske diplomacije Anže Logar. Zasedanje bo vodil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ki bo po pogovorih imel novinarsko konferenco.

Do sestanka prihaja pred pogovori visokih predstavnikov Rusije in ZDA v začetku prihodnjega tedna v Ženevi ter napovedanim sestankom Sveta Nata in Rusije prihodnjo sredo, ki mu bo sledilo v četrtek še srečanje v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Zunanji ministri Nata bi lahko podali tudi smernice za srečanje Sveta Nato-Rusija, do katerega prihaja po skoraj dveh letih in pol zamrznjenih odnosov v okviru tega foruma za posvetovanje in sodelovanje med stranema.

Zahodne države skrbi kopičenje ruskih vojakov ob ukrajinski meji in na priključenih ozemljih v Ukrajini, kar po njihovem mnenju kaže na morebitno novo invazijo na to državo, potem ko si je Rusija leta 2014 priključila Krim.

Rusija po drugi strani v zameno za zmanjšanje napetosti na meji z Ukrajino od Zahoda pričakuje zaveze, da se zavezništvo ne bo širilo na vzhod, kar med drugim vključuje tudi nekdanjo sovjetsko republiko Ukrajino, saj bi bila s tem ogrožena njena varnost.

Moskva je sredi decembra lani predstavila osnutek sporazuma o varnostnih zagotovilih z zvezo Nato in ZDA, pozvala pa je tudi k čimprejšnjim pogovorom z Washingtonom. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin je v preteklih tednih večkrat, tudi v pogovoru s predsednikom ZDA Joejem Bidnom, zahteval zagotovila za varnost Rusije glede širitve zavezništva in nameščanja orožja blizu njenih meja.