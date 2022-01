»Ohranili bomo načelo odprtih vrat Nata. K temu smo se zavezali,« je novinarjem dejal Blinken in dodal, da je Washington v pismu ruski vladi izrisal resno diplomatsko pot za rešitev spora glede Ukrajine. »Jasno smo dali vedeti, da so nekatera načela, ki jih nameravajo ohraniti in obraniti, vključno s suverenostjo in ozemeljsko celovitostjo Ukrajine in pravico držav, da si same izberejo varnostne dogovore in zavezništva,« je dejal Blinken.

Pisni odgovor ZDA je bil usklajen z Ukrajino in evropskimi zavezniki. V njem so tudi odprta vrata za nadaljevanje pogovorov o nadzoru nad oborožitvijo glede strateških raket in jedrskega orožja v Evropi.

»Omenili smo možnost recipročne preglednosti namestitve sil in Ukrajine, kakor tudi ukrepov za povečanje zaupanja glede vojaških vaj in manevrov v Evropi,« je dejal državni sekretar ZDA.

Blinken je dejal, da vsebine pisma ne bodo objavili, ker menijo, da ima diplomacija najboljšo možnost za uspeh. O ameriškem odgovoru bo kmalu tudi govoril z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.