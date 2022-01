»Prva naloga je opravljena. Najbolj me veseli, da sem že s prvim skokom znal preklopiti na stare vezi. Nisem bil zategnjen in sem se prepustil letenju. Na skakalnici se počutim dobro. Položaj med vožnjo po zaletišču je takšen, da po odskoku kakšno stvar naredim lažje, se prepustim zračni blazini in me nese dlje,« je občutke po včerajšnjem dnevu v Innsbrucku opisoval Anže Lanišek, ki je bil v kvalifikacijah v težkih razmerah z vetrom v hrbet deveti. 25-letni Domžalčan je v sebi občutil veliko zadovoljstva, ker je vsem dokazal, da zna skočiti daleč, ne glede na to, katero vez ima na smučeh.

Okoli novih vezi je bilo veliko hrupa. Predstavljene so bile že pred šestimi leti in Mednarodna smučarska zveza Fis jih je odobrila. Konkurenca je postala ljubosumna, ko je Lanišek v Ruki z njimi dosegel prvo zmago. »Takoj po Ruki je bil velik naval, vseskozi so snemali moje vezi. V Oberstdorfu je bilo že tako naporno, da sploh nisem mogel priti do svojih smuči. Televizijski snemalec je bil s kamero tako blizu, da sem ga moral pocukati za rokav in prositi, če se lahko umakne. Očitno je bilo, kako so jim šle v nos,« je burno dogajanje opisoval Lanišek, član SSK Mengeš. Že dan pred treningom v Innsbrucku je napovedal, da ne pričakuje težav ob prehodu na stare vezi. »Razlike med vezmi skoraj ni. Le občutek je drugačen. Če skačeš dobro, so dodana vrednost, če pa slabo in si malo preveč agresiven ter v skok ne greš s pravim občutkom, kot se je meni dogajalo v zadnjem času, izgubljaš metre. Tudi poleti sem hitro preklapljal. Treniral sem z novo vezjo, na poletni veliki nagradi pa tekmoval s staro in ni bilo nobene panike. Zaupam svoji opremi,« je o razliki pojasnjeval najboljši slovenski skakalec v skupnem seštevku svetovnega pokala, v katerem je na šestem mestu.

Lanišek je običajno najboljše skoke na turneji prikazal v Innsbrucku, čeprav je skakalnica s strmim zaletiščem in ostrim prehodom na odskočno mizo zelo zahtevna. »Če nisi v najboljši formi, si hitro v težavah,« je razložil Lanišek, ki je lani tukaj zasedel drugo mesto za Poljakom Stochom. Današnji tekmec v paru bo avstrijski as Stefan Kraft, ki je senzacionalno izpadel že v kvalifikacijah v Garmischu, zato se je odpravil na dodaten trening na 75-metrsko skakalnico v Seefeld. »Tekmec je ugledno ime. Najpomembneje je, da skočim sproščeno,« je pripomnil Lanišek in nato priznal, da mu je bilo v dvobojih najbolj težko, ko je imel za tekmeca takšno legendo, kot je Kasai. Del priprave na današnjo tekmo je bil tudi večerni obisk savne, v kateri se na turneji znoji vsak dan. Pojasnil je, da je moral čim bolj sprostiti mišice, potem ko so imeli na prosto nedeljo močan kondicijski trening in je včeraj čutil še malo »muskelfibra«. »Ta vložek kondicije je bil nujen, da bodo telo in noge vzdržale do konca,« je dodal Lanišek, ki je bil na nemškem delu turneje sostanovalec z Lovrom Kosom, na avstrijskem pa bo z Žigo Mandlom. »Vesel sem, da se je Lovru lepo odprlo. Upam, da bo tako nadaljeval in se ne ne bo pustil motiti ter vzel tisto, kar mu pripada,« je končal zgovorni Lanišek.