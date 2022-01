Jože Plečnik je zaradi svojega edinstvenega in celostnega pristopa k oblikovanju stavb in prostorov postal tudi pomemben vzor in navdih za sodobno arhitekturno produkcijo po vsem svetu. V kratkem obdobju med obema svetovnima vojnama in po njej do svoje smrti leta 1957 je preoblikoval Ljubljano iz obrobnega mesta v simbolno narodno prestolnico, upoštevajoč potrebe njenih prebivalcev, je pisalo v vladnem sporočilu za javnost po seji 23. decembra, na kateri so razglasili Plečnikovo leto.

Plečnikovo delo zunaj Ljubljane je bilo posvečeno zlasti cerkveni arhitekturi, vključno s kapelicam in znamenji, deloma tudi drugim arhitekturnim nalogam v mestih, denimo Kranju, Celju, Kočevju, Kamniku in predvsem na podeželju. Plečnikovi učenci so nadaljevali arhitektovo delo in prispevali k temu, da njegov značilni arhitekturni izraz ni v celoti utonil v pozabo spričo povojne socrealistične in funkcionalistične preobrazbe prostora, so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Plečnikova dela na Unescovem seznamu svetovne dediščine Spomnili so še na nedavni vpis izbranih Plečnikovih del v Ljubljani na Unescov seznam svetovne dediščine. To je, kot so poudarili, visoko mednarodno priznanje za varovanje in vrednotenje arhitekturne dediščine, ki je pomembna za vse človeštvo, obenem pa zaveza za njeno še skrbnejše varovanje in vključevanje v sodobno življenje. Sodelujoči partnerji pri nominaciji in hkrati predlagatelji Plečnikovega leta so Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Muzej in galerije mesta Ljubljana ter Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Vsi pripravljajo bogat program. Razglasitev Plečnikovega leta bo obenem lahko še dodatno spodbudila k oblikovanju novih programov in dejavnosti v zvezi s Plečnikovo dediščino in pozitivno prispevala k širjenju zavesti o izjemnih humanističnih in duhovnih vrednotah arhitektove dediščine, je še pisalo v sporočilu za javnost.