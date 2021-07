Plečnikova sodobnost med nazadnjaki

Talibansko uničenje ogromnih afganistanskih nišnih kipov Bude se nam je leta 2001 zdelo divjaštvo brez primere, ki nas je pahnilo v svojevrstno depresijo, in nič ni pomagalo, da smo si dopovedovali, da so hkrati pobili na tisoče ljudi, kar je še neskončno huje. Dve leti kasneje je Unesco prazni niši in okolico uvrstil na seznama svetovne dediščine in ogrožene svetovne dediščine. Odločitev je zvenela večplastno: kot črni humor in kot odločnost, da nasilje ne bo imelo zadnje besede. Odtlej je bilo za obvarovanje in rekonstrukcijo celotnega kompleksa kipov porabljenih 27 milijonov dolarjev. A talibani že spet pobijajo živo in mrtvo…