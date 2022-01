Anteja Šimundžo, ki je Sobočane v skoraj štirih letih in pol popeljal do naslova državnih in pokalnih prvakov, v tej sezoni pa so nastopili v skupinskem delu konferenčne evropske lige, je pri črno-belih nasledil Damir Čontala.

Že pred tem so se v medijih pojavljala namigovanja, da naj bi Šimundža zasedel mesto prvega trenerja pri Ludogorcu, ki je v Bolgariji od sezone 2011/12 desetkrat zapored državni prvak. Lastnik kluba, ki igra v zeleno belih barvah in domuje na stadionu Huvepharma v Razgradu s 10.500 sedeži, je eden najpomembnejših bolgarskih gospodarstvenikov Kiril Domuščijev. Po podatkih Transfermarkta je ekipa vredna 33,85 milijona evrov.

Ekipa je poleg desetih državnih naslovov osvojila tudi pet pokalnih, trikrat je osvojila dvojno krono, dvakrat pa trojno s superpokalom. V ligi prvakov je dvakrat igrala v skupinskem delu (2014/15, 2016/17), v evropski ligi pa se je najdlje, v osmino finala, prebila v sezoni 2013/14.

Z Mariborom osvojil dva naslova državnega prvaka

Ante Šimundža, ki je v Bolgariji zamenjal Stanislava Gečeva, je pred tem drugič v svoji trenerski karieri sedel na klop Mure junija 2017. Navijači črno-belih so ga spoznali že leta 2011, ko je prevzel takratno Muro 05 in jo popeljal do tretjega mesta v prvoligaški konkurenci. Pri Muri je ostal do konca sezone 2012/13, potem pa prevzel Maribor in z njim uspešno nastopal tudi v evropskih tekmovanjih.

Šimundža je po trenerskem delu pri Muri deloval še pri Aluminiju in kasneje pri Mariboru, s katerim je osvojil dva naslova državnega prvaka (2013/14, 2014/15). V sezoni 2013/14 je Maribor popeljal med 32 najboljših ekip v evropski ligi. V sezoni 2014/15 pa mu je z vijoličastimi uspel tudi preboj v skupinski del tekmovanja v elitni ligi prvakov.

Muro je v sezoni 2019/20 popeljal do naslova pokalnih prvakov, v sezoni 2020/21 pa do naslova državnih prvakov. Šlo je za zgodovinski uspeh. Nogometaši Mure so 22. maja na zadnji tekmi sezone v Ljudskem vrtu s 3:1 premagali Maribor in prvič osvojili naslov državnega prvaka.

Mura je jesenski del prvenstva končala na petem mestu in zaostaja deset točk za vodilnim Mariborom.