Mura je rojena za postavljanje zgodovinskih mejnikov in prehitevanje nogometnih zakonitosti razvoja. Klub je v treh letih od druge lige prišel do skupinskega dela evropskega tekmovanja. Ali bo to liga Evropa ali konferenčna liga, bo odvisno od dveh tekem s Sturmom iz Gradca (prva bo v četrtek ob 20. uri v Fazaneriji), ki bosta zaradi bližine in sosedskega rivalstva imeli še dodaten naboj. Dosežek Mure, ki je po Mariboru šele drugi slovenski klub v skupinskem delu, je dokaz, kako pomembno je biti državni prvak. Nov evropski sistem s kar tremi ligami omogoča popravne izpite. Za preboj v skupinski del sta lahko dovolj že zmagi v dveh izmed štirih kvalifikacijskih krogov.

Prekmurje najbolj nogometno okolje v Sloveniji

Predstava Mure v Vilni je bila kopija taktične kulture, s katero se je Maribor skozi nepozabne tekme uvrščal v skupinski del lige prvakov in lige Evropa. Ante Šimundža je najboljši učenec mariborske šole z obilo strokovnega znanja, vizije in tudi ukan, ki sta jo postavila Zlatko Zahović in Darko Milanič. Vsemu svetu sta pokazala, kako so lahko v evropski konkurenci uspešni majhni klubi z nizkimi proračuni, če imajo kontinuiteto dela na igrišču (Šimundža je trener Mure od junija leta 2017) in vizijo v pisarnah (predsednik Robert Kuzmič je okrog sebe zbral ambiciozno ekipo, ki je podprta tudi s kapitalom iz Rusije), predanost cilju, strast, ekipnega duha zasedbe brez zvezdnikov, potrpežljivost in podporo navijačev, saj je Prekmurje najbolj nogometno okolje v Sloveniji.

Hitro vodstvo Mure proti Žaligirisu je bilo kot naročeno za taktični načrt pragmatičnega vodje Anteja Šimundže. 49-letni Mariborčan se na tekmah, ko je temelj čvrsta in organizirana postavitev z veliko garanja celote ekipe, znajde kot riba v vodi. Neizmerno uživa, ko prepusti žogo tekmecu, ki se nato povsem nemočen zabija v trden obrambni zid njegove ekipe. »Zelo težka in garaška tekma proti zahtevnemu tekmecu na zahtevnem igrišču. Z malo sreče smo prišli do želenega, ne pa postavljenega cilja. Prvih 20 minut smo pričakovali visok pritisk Žalgirisa, vendar naša reakcija je bila fenomenalna. Tekmecu nismo dovolili nič, v prvem polčasu je bil zelo sterilen. Mi smo bili na želeni ravni in si ustvarjali situacije, iz katerih smo bili nevarni,« je povedal Ante Šimundža, prvi trener v Sloveniji, ki se je v skupinski del evropskih tekmovanj uvrstil z dvema različnima kluboma.