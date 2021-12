Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Tatjana Mlakar, so pri oblikovanju finančnega načrta upoštevali zadnjo, jesensko napoved urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ter določen najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno v višini 3,72 milijarde evrov. Finančni načrt temelji na podatkih o poslovanju od januarja do oktobra 2021, med drugim pa vključuje tudi financiranje višjih plač, ki so jih novembra dogovorili vlada in sindikati s področja zdravstva.

V finančnem načrtu za prihodnje leto je tako načrtovan primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 148,9 milijona evrov. Prihodki ZZZS bodo v letu 2022 v primerjavi z letošnjim letom manjši za 39,2 milijona evrov, ker v njem še ni predvidenega transferja iz državnega proračuna za financiranje stroškov, povezanih s covidom-19, kot to opredeljuje nedavno sprejeti interventni zakona. Glede na letošnje leto bodo odhodki v prihodnjem večji za 215,7 milijona evrov.

Pred ZZZS negotovo in zahtevno leto Na začetku leta naj bi ZZZS imel 175 milijona evrov lastnih virov iz naslova presežkov prihodkov nad odhodkih iz preteklih let. Večina tega bo porabljenih za pokrivanje načrtovanega primanjkljaja. Tudi če bo z odlokom v letu 2022 dovoljena višja meja izdatkov, pa ZZZS danes ne razpolaga z dovolj sredstvi za pokrivanje celotnih prenesenih zapadlih obveznosti v višini 44,3 milijona evrov iz leta 2022. »Pogoji poslovanja bodo tudi v prihodnjem letu negotovi in spremenljivi zaradi vpliva covida-19, negotovih gospodarskih razmer in nadaljevanja pogajanj o plačah v zdravstvu,« je ocenila Mlakarjeva. ZZZS bo primanjkljaj kril iz lastnih virov, iz presežkov v preteklih letih. Ker bodo obveznosti ZZZS v prihodnjem letu presegle lastne vire zavoda za predvidoma 18,1 milijona evrov, je ZZZS pozval vlado, da v okviru državnega proračuna zagotovi kritje stroškov, povezanih z obvladovanjem epidemije covida-19.