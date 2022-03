Kljub epidemiji covida-19 je ZZZS z izvajanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja lani zavarovanim osebam zagotovil več kot 49,2 milijona različnih storitev, med drugim je bilo predpisanih skoraj 17,8 milijona receptov, opravljenih 16,7 milijona obravnav v osnovi zdravstveni dejavnosti, 7,2 milijona obravnav v specialistično ambulantni dejavnosti in 2,2 milijona v zobozdravstveni dejavnosti, je naštela generalne direktorice Tatjane Mlakar Mlakarjeva.

Ob izjemno ugodni gospodarski rasti je ZZZS lansko leto zaključil s 120 milijoni evrov presežka prihodkov nad odhodki. »Kljub temu pa že letos načrtujemo poslovanje s primanjkljajem, ki bo verjetno višji od načrtovanega. V zadnjih treh mesecih so bile zdravstveni blagajni namreč naložene dodatne trajne finančne obveznosti,« je izpostavila generalna direktorica in ob tem med drugim spomnila na dvig plač v zdravstveni negi in spremembe pri izplačilu nadomestil za bolniško odsotnost.

Nujni dodatni dolgoročni finančni viri

Ker bodo obveznosti že letos presegle lastne vire ZZZS, si prizadevajo, da bi vlada čim prej pristopila k spremembi odloka o najvišjem obsegu izdatkov zdravstvene blagajne. Ob tem pričakujejo tudi, kot pravi Mlakarjeva, nujno potrebne dodatne dolgoročne finančne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno finančno vzdržnost zdravstvene blagajne.

Letos bo ZZZS z lastnimi viri iz preteklih let lahko zagotovil le enkratno in delno kritje novih obveznosti. To pomeni, da bo konec leta 2022 predvidoma počrpal vse finančne vire in se bo »v prihodnjem letu v primeru nepravočasnega ukrepanja soočil s primanjkljajem v verjetno kar visoki višini«.

Ob tem so pogoji poslovanja po besedah Mlakarjeve zelo negotovi in spremenljivi, tako zaradi epidemije covida-18 kot zaradi nepredvidljivih zakonskih sprememb in predvidenega nadaljevanja pogajanj o plačah. »Zato bo ZZZS zelo skrbno spremljal gibanje prihodkov in odhodkov glede na načrtovane ter zaradi odstopanja in sprememb odloka o najvišji dovoljeni porabi pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta za letošnje leto,« je napovedala generalna direktorica.