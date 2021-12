Po prerivanju pred golom domače ekipe je Tadej Čimžar pokazal gesto 'big-headed bully', zaradi česar je domači klub sprožil postopek proti našemu igralcu zaradi rasizma, prav tako proti Mihi Zajcu, ki je soigralcu stopil v bran. V klubu smo se z obema igralcema pogovorili. Reakcija naših igralcev je bila posledica grobosti in prekrška domačega igralca, ki je spotaknil, porinil in udaril našega igralca, nikakor in v nobenem primeru pa ni bila povezana z rasizmom,« se branijo pri Olimpiji.

»Prisegamo na vrednote, kot so spoštovanje, znanje in fair-play, pri tem gojimo spoštljive odnose tako znotraj ekipe kot do nasprotnikov. V klubu imamo ničelno toleranco do rasizma. Vsekakor si želimo, da se dogodek temeljito preuči in razjasni v dobro vseh. Po pogovoru z obema igralcema smo prepričani, da sta gesti naših dveh igralcev vzeti iz konteksta,« še sporočajo iz Tivolija.