Aleksander Čeferin vztraja, da nima ambicij vstopiti v slovensko politiko. »Moje skromno mnenje je, da lahko tukaj veliko bolj pomagam svetu kot s političnega položaja v Sloveniji,« je dejal za Politico in potrdil, da si bo leta 2023 prizadeval za še en mandat na vrhu Uefe.

Ob tem je v pogovoru za portal sicer znova izrazil skrb glede stanja v Sloveniji. »V Sloveniji še nikoli nismo bili tako razdeljeni. Nikoli ni bilo toliko napetosti. Nikoli ni bilo toliko žalitev prek družbenih omrežij in drugih medijev, ki so očitno mediji politične stranke,« je dejal. »To je zaskrbljujoče, a to bodo morali rešiti Slovenci in ne Evropska unija.«

»Svetovno prvenstvo, ki bi potekalo dvakrat na leto, je populistično sranje« Čeferin je še enkrat ponovil tudi svoje zelo kritično in odklonilno stališče do predloga Mednarodne nogometne zveze (Fifa), da bi svetovno prvenstvo v nogometu namesto na vsake štiri prirejali na dve leti. Prvi mož Uefe je predlog, kot navaja Politico, označil za »populistično sranje«, ki bi škodil evropskim nogometnim zvezam in »kanibaliziral« ženski nogomet. »Svetovno prvenstvo, ki bi potekalo dvakrat na leto, je politična poteza, ker Fifa poskuša oslabiti evropske zveze, jim vzeti denar in ga razdeliti drugam, ker je to politično privlačno. To je za nas popolnoma nesprejemljivo,« je pojasnil stališče Uefe v intervjuju na sedežu Uefe v Nyonu ob Ženevskem jezeru.