Kot je smučišče na Rogli zapisalo na družbenem omrežju Facebook, je bil 18. decembra na smučišču izveden inšpekcijski nadzor. »Zapisnik inšpekcijskega nadzora podjetju Unitur nalaga striktno preverjanje PCT pogoja (cepljeni, preboleli, testirani) tudi pri vseh imetnikih sezonskih smučarskih vozovnic in vseh tipih smučarskih vozovnic brez datuma, ki so bile kupljene v predprodaji ali preko spletne trgovine. V nasprotnem primeru bo pristojna inšpekcijska služba izdala nadaljnje ukrepe,« so navedli.

Zato bodo po njihovih besedah od torka vse veljavne sezonske smučarske vozovnice in smučarske vozovnice brez datuma, ki so bile kupljene v predprodaji ali preko spletne trgovine, začasno blokirane. Dodali so, da je za njihovo ponovno aktivacijo treba predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT po veljavnem odloku in osebni dokument.

Ko bo smučišče prejelo veljavno potrdilo o izpolnjevanju enega izmed pogojev PCT, bo smučarsko karto znova aktiviralo. Kot so še navedli, lahko imetniki kart ustrezna potrdila pošljejo preko spleta ali pa ponovno aktivacijo karte uredijo osebno na upravi podjetja Unitur ali na prodaji smučarskih vozovnic na Rogli.

»Ostali tipi smučarskih vozovnic brez datuma se bodo aktivirali - ob predložitvi zgoraj navedenih potrdil in osebnega dokumenta - na prodaji smučarskih vozovnic na Rogli za tekoči smučarski dan,« so še dodali v zapisu.