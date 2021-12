Obratovanje žičniških naprav se lahko izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, piše v spremembah odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, ki ga je na današnji dopisni seji sprejela vlada.

Uporabniki morajo tako ob nakupu vozovnice predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

V zaprtih žičniških napravah je za osebe, starejše od šest let, obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. V odprtih žičniških napravah pa je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, če med potniki ni prostega sedeža. Izjema so otroci v starosti do šest let in osebe s posebnimi potrebami.

Okna kabin morajo biti ves čas, tudi med vožnjo, odprta, razdalja med uporabniki pri vožnji in nakupu vozovnic mora biti 1,5 metra, upravljavec žičniških naprav pa je po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku, so po seji vladi še sporočili z ministrstva za zdravje.

Na Rogli, Krvavcu, Kopah in Voglu so smučarsko sezono začeli prav danes. V soboto bodo naprave v novi sezoni zagnali tudi v Kranjski Gori, na Kaninu in Golteh.