Pravnomočna drugostopenjska sodba vrhovnega sodišča iz letošnjega maja, s katero je bil obdolženec obsojen na enotno kazen 30 let zapora, je postala pravnomočna, so sporočili z vrhovnega sodišča in poudarili, da zoper sodbo tretje stopnje ni dovoljena pritožba.

Pravosodni izvedenci so ugotovili, da je imel Rođak psihične težave, zato je bil obdolžencu poleg kazni izrečen tudi varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, ki se bo izvajal v okviru zaporniškega sistema in lahko traja do izteka kazni.

Rođak je v zgodnjih jutranjih urah 28. februarja lani vrgel svoje štiri mladoletne otroke čez balkon iz prvega nadstropja družinske hiše. Otroci, ki so bili stari tri, pet, sedem in osem let, so padli s približno šestih metrov višine na betonska tla. Trije so bili huje poškodovani, eden pa lažje.

Vrhovno sodišče meni, da je drugostopenjska odločitev o obsodbi v vseh pogledih primerna glede na osebnost obdolženca in vse okoliščine storjenih kaznivih dejanj ter da ni prestroga ali preblaga. Oteževalna okoliščina za obtoženega so bile pretekle obsodbe, kot olajševalne okoliščine pa je sodišče upoštevalo njegovo priznanje, izraženo obžalovanje in bistveno zmanjšano prištevnost.

Kazen mora vplivati na obtoženega, da bo doumel skrajno nedopustnost lastnega ravnanja in v prihodnje ne bo zagrešil kaznivih dejanj, so pojasnili na vrhovnem sodišču. Poleg tega se bo po besedah sodnikov okrepilo zaupanje državljanov v pravno državo.