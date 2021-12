K rasti števila turistov so po pojasnilih statistikov prispevali predvsem milejši ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 na področju turizma.

Domačih turistov je bilo novembra približno 184.000 ali 86 odstotkov več kot v novembru 2019, ustvarili pa so približno 500.000 prenočitev ali skoraj še enkrat več kot v tem času 2019. Tujih turistov je bilo približno 72.700 ali tretjina števila prihodov tujih turistov v novembru 2019, ki so ustvarili nekaj več kot 219.200 nočitev ali polovico manj kot v novembru 2019.

Med tujimi turisti največ Italijanov

Med tujimi turisti so največ nočitev prispevali turisti iz Italije, približno 23.500 ali 11 odstotkov nočitev vseh tujih turistov. Sledili so jim turisti iz Srbije (10 odstotkov), Avstrije (devet odstotkov), Hrvaške (osem odstotkov) ter Bosne in Hercegovine (sedem odstotkov).

Tretjina ali 34 odstotkov nočitev je bila ustvarjena v zdraviliških občinah, približno 245.000. Sledile so obmorske občine (19 odstotkov) in gorske občine (14 odstotkov).

Več nočitev turistov kot v novembru 2019 je bilo novembra zabeleženih v nastanitvenih obratih v skupini drugih občin (38 odstotkov), v obmorskih (36 odstotkov) in gorskih občinah (15 odstotkov), nekoliko manj pa v zdraviliških (za dva odstotka) in mestnih občinah (za devet odstotkov) ter v Ljubljani (za 38 odstotkov).

Domači in tuji turisti so novembra največkrat prenočili v hotelih, nočitev je bilo nekaj več kot 407.200 nočitev ali 57 odstotkov vseh nočitev, kar je sicer 10 odstotkov manj kot v novembru 2019. Sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše (18 odstotkov vseh prenočitev; 50 odstotkov več kot v novembru 2019) ter kampi (štiri odstotke vseh prenočitev, sicer pa približno toliko kot v novembru 2019).

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo od januarja do novembra zabeleženih približno 3,7 milijona prihodov turistov, kar je 21 odstotkov več kot v tem času lani, ustvarili pa so približno 10,5 milijona nočitev, kar na letni ravni predstavlja 15-odstotno rast.