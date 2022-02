Prihodov in prenočitev turistov v Sloveniji, domačih in tujih, je bilo bistveno več kot pred enim letom, in sicer predvsem zaradi milejših ukrepov, ki so se izvajali za zajezitev epidemije covida-19, je ob današnji objavi podatkov opozoril državni statistični urad.

Januarja so statistiki našteli 92.373 prihodov domačih turistov, ti so ustvarili 277.305 prenočitev, kar je približno toliko kot januarja 2020, torej še pred epidemijo. Tujih turistov je bilo 93.105, ustvarili pa so 287.200 prenočitev, kar je za približno 10.000 več od števila prenočitev domačih turistov. Tujih turistov je bilo za 42 odstotkov manj kot januarja 2020.