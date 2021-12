Čez natančno dva tedna naj bi v Maribor prispele zadnje ekipe, ki bodo tekmovale na 58. Zlati lisici, ženski veleslalomski in slalomski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. Bodo res? Če vprašate organizatorje ene najodmevnejših slovenskih prireditev v svetu, jih optimizem kljub številnim selitvam v Kranjsko Goro ni zapustil. Če pa pogledate vremensko napoved za prihodnja dva tedna, so možnosti precej manjše. Razen, če se sredi naslednjega tedna, ko bo predzadnji dan iztekajočega se leta na Pohorju snežna kontrola, zgodi nepričakovan zasuk v napovedi.

»To, brez česar ni pozimi v Mariboru ničesar, je priprava proge,« spomni na priljubljeni rek štajerske metropole starosta Zlate lisice ter opomni, koliko dela so na Pohorju že storili, da bi cilj prireditve prestavili višje na Trikotno jaso. Ob tem je treba dodati, da za takšno drastično spremembo še niso prejeli zelene luči Mednarodne smučarske organizacije (FIS). Niti ni izpeljana na terenu, da bi morebitno selitev z vsemi spremljevalnimi spremembami simulirali in predstavili. Zato so ta čas besede o tej temi odveč, saj Mariborčanom ostane le izvedba tekme s ciljem na Snežnem stadionu. To pa je največji in večni problem žilavih organizatorjev.

Noč na četrtek je bila zimska. Mraz je največja vrednota organizatorjev tekem najvišjega ranga, saj lahko pri temperaturah pod lediščem z razpoložljivimi stroji proizvajajo sneg po mili volji. »Ponoči smo imeli pretok vode skozi črpalke 89 litrov na sekundo, kar je blizu maksimalnega delovanja,« je ponosno povedal dolgoletni sekretar Zlate lisice Srečko Vilar ter dodal, da so do tega trenutka organizatorji na vseh ravneh storili največ, kar je bilo v njihovi moči.

Ves čas v navezi s FIS

Prvi zimski padec temperature na želene stopinje so v prvi polovici decembra Štajerci maksimalno izkoristili. Pravijo, da tudi drugega ne bi mogli bolje. A problem je, ker tretjega padca temperatur pred dnevom D ne bo. Od danes se napovedujejo precej višje temperature z dežjem. »Malo se bo zasukalo. Prišle bodo višje temperature, ki nam bodo onemogočile nadaljnjo pripravo tekmovalne proge. A sredi prihodnjega tedna naj bi temperature znova padle na raven, da bi do 8. januarja lahko pripravili progo za tekmo,« ne popušča večni optimist Srečko Vilar ter stežka pove: »Naša zadnja želja je, da bi Zlato lisico selili iz Maribora. Tega si zaradi manjših prihodkov ne želi niti Smučarska zveza Slovenije.«

Ni treba biti vedeževalec, da je mogoče predvideti, kakšen bo delovni scenarij na tekmovalni progi 30. decembra. Zaradi otoplitve bo snega ob progi precej manj kot v teh dneh, kontrolor FIS in direktor tehničnih disciplin svetovnega pokala za ženske Markus Mayer pa bo moral potegniti odločilno potezo. »Naša naloga je narediti vse, da lahko na dan snežne kontrole razgrnemo sneg in pokažemo trdo in garaško delo, ki je za nami. Na podlagi tega dela se sprejemajo naslednje odločitve. Zato smo z Mednarodno smučarsko zvezo na zvezi tako rekoč vsako uro in jim poročamo, kaj smo naredili. Projekt delamo z roko v roki. Smo profesionalci in ne bleferji, ki bi kakor koli govorili eno, delali pa drugo. Navsezadnje je naš glavni cilj, da vsako leto dobimo zeleno kljukico FIS. Žal smo jo v zadnjih dveh letih in v bližnji preteklosti večkrat s hitro selitvijo v Kranjsko Goro. A smo navsezadnje jo, za kar smo morali trdo garati. Usoda Zlate lisice je povsem v rokah FIS. Če bodo rekli, naj navežemo stik s Kranjsko Goro, ga bomo, če bodo rekli drugače, bomo odločitev spoštovali.«