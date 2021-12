Program je usmerjen predvsem v izboljševanje kakovosti obravnave ter izboljševanje kakovosti življenja bolnikov z rakom. Prvi korak za izboljšanje tega področja je oblikovanje smernic diagnostike in zdravljenja, ki morajo biti redno posodobljene in vpeljane v prakso v vseh ustanovah, kjer obravnavajo bolnike z določeno vrsto raka.

Naslednji korak je vzpostavljanje tako imenovanih kliničnih registrov za najpogostejših pet vrst raka (rak dojk, debelega črevesa in danke, prostate, pljučni rak, maligni melanom), kar je bilo sicer zastavljeno že za predhodni program, so zapisali na spletni strani vlade.

Cilj je tudi, da se celostna rehabilitacija in paliativna oskrba vključujeta v obravnavo bolnika že takoj po postavitvi diagnoze. Tako rehabilitacijske kot paliativne storitve potrebujejo boljše povezovanje med različnimi izvajalci v mreži zdravstvene dejavnosti, nekatere kadrovske okrepitve. Cilj pa je predvsem, da je več bolnikov deležnih tovrstne podpore.

Poklukar: Rak je epidemija sodobnega časa

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem povedal, da rak ostaja epidemija sodobnega časa, zato ga veseli, da so kljub izrednim razmeram v zdravstvu in državi uspeli oblikovati program. »V Sloveniji smo lahko ponosni, da imamo že več kot 10 let Državni progam obvladovanja raka, ki z jasno smerjo in cilji celovito povezuje vse dele enega najkompleksnejših sistemov v zdravstvu, ki pa se pomembno povezujejo tudi z razmerami v drugih sektorjih,« je dejal Poklukar.

Tudi skupna področja delovanja ostajajo podobna kot do sedaj. To so primarna in sekundarna preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, izobraževanje, raziskovanje in spremljanje bremena raka.