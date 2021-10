#NedeljskiDnevnik Življenje z rakom po raku

Rosnih trideset let je bila stara Petra Miklič, ko je zatipala bulico nad desno dojko. Šla je k zdravniku, poslal jo je na ultrazvok in rekli so ji, da so to verjetno redne mesečne spremembe. A bulica še kar ni izginila. Ponovno je šla na ultrazvok in zdravnica ji je rekla, da bi šla na njenem mestu takoj na punkcijo. Šla je in povedali so ji, da ima karcinom. To je bilo aprila 2005.