Zaradi dviga cen hrane, energentov, storitev ogrevanja in vseh drugih storitev pričakujejo uskladitev oziroma izredni dvig pokojnin za najmanj pet odstotkov. Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je pojasnil, da so v ta dvig všteli tudi manjkajoči odstotek redne uskladitve za leto 2021.

Njihov poziv gre v smeri blaženja problema, saj se zavedajo, da ga z njim ne rešujejo v celoti, je dodal. Po Jasničevem mnenju so vse vlade v samostojni Sloveniji upokojencem z odmero pokojnin namreč storile krivico. Povprečna pokojnina se je v odnosu do povprečne plače od leta 1991, ko je znašala 71 odstotkov, znižala na 50 odstotkov, so pojasnili v pozivu.

»V zadnjih dveh letih so se plače v večjem delu javnega sektorja povečale tudi za sto odstotkov in več, temu pa sledi dvig cen, posledica med drugim pa bo tudi nadaljnje padanje povprečnih pokojnin v razmerju do povprečnih plač,« so zapisali.

Nekateri upokojenci so bili po Jasničevih navedbah oškodovani tudi z zakonom za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012. Prizadel naj bi okoli 8,4 odstotka upokojencev, večini upokojencem so bile nepravičnosti poravnane, »ostalo pa je še okoli 3,5 odstotka neporavnanih« primerov, je ocenil. S pozivom nasprotujejo tudi, da bi pokojninsko blagajno bremenil solidarnostni dodatek. Tega bi sicer po odločitvi vlade prejeli upokojenci s pokojninami, nižjimi od 714 evrov.

Izvršni odbor DeSUS pričakuje, da bo poslanska skupina DeSUS predlog zakona v državnem zboru zaradi njegove nujnosti vložila po skrajšanem postopku. K podpori predloga so pozvali tudi Zvezo društev upokojencev Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.