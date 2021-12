Gilgeous-Alexander je po zmagi dejal, da so mu soigralci med tekmo povedali, da je blizu, in ga spodbujali, naj pride do trojnega dvojčka. Uspelo mu je minuto pred koncem.

»Med tekmo, ko igramo, ne morem zraven spremljati še statistike. Sam skušam le zmagati in z vsako žogo, ki jo dobim, narediti največ, kar lahko,« je dejal junak večera.

Darius Bazley je k zmagi dodal 17 točk in 11 skokov, Lu Dort 15 točk in novinec Jeremiah Robinson-Earl 14 točk in devet skokov. To je bila za Oklahoma City zmaga z najvišjo razliko v sezoni.

Najkoristnejši igralec (MVP) lige Nikola Jokić, ki je v tekmo vstopil s povprečjem 26,3 točke, 13,5 skoka in 7,5 podaje, je tokrat za zlata zrna zbral zanj skromnih 13 točk, sedem skokov in tri podaje.

Čančar je za Denver odigral 17 minut in v tem času zbral devet točk in štiri skoke, izgubil pa tudi dve žogi.

Naslednja tekma Denver čaka v noči na petek po srednjeevropskem času, ko bodo v domači dvorani gostili Charlotte Hornets.