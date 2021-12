Vlatko Čančar po poškodbi v prvem delu sezone dobiva vse več priložnosti v zadnjih tednih. Tokrat je bil zaradi odsotnosti Aarona Gordona uvrščen v prvo postavo Denverja, kar je prvič v tej sezoni in drugič v svoji karieri, in bil razpoložen pri metu, zadel je pet od šestih poskusov iz igre, vključno z enim metom za tri točke. Dodal je še štiri skoke in dve podaji.

Prvo ime Denverja je bil znova srbski center Nikola Jokić, ki je sicer ob nekoliko slabšem metu dosegel 29 točk, ter dodal še 21 skokov in pet podaj, kar pa ni bilo dovolj za zmago.

Za to sta pri moštvu Charlotte Hornets poskrbela rezervista Kelly Oubre Jr in P. J. Washington v izjemni zadnji četrtini, v kateri je gostujoče moštvo izničilo veliko prednost Denverja. Ta je v zadnjem delu tretje četrtine znašala že 19 točk (90:71), a nato v zadnji četrtini hitro skopnela, v zaključku pa je s tremi trojkami Washington poskrbel za poraz Denverja. Oubre Jr. je tekom zaključil s 23 točkami kot prvi strelec gostov.

Z večinoma rezervisti v ekipi je Charlotte v zadnji četrtini uspel priti do delnega izida 38:13. Tudi po preobratu v prvih petih minutah se trener James Borrego ni odločil v igro znova poslati člane začetne peterice. "V igri sem pustil to skupino, ker se mi je zdelo, da so si zaslužili priložnost. Bili so pripravljeni in razpoloženi," je pojasnil svojo odločitev.