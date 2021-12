»V času hitrega širjenja različice omikron ter potrebe po okrepitvi cepljenja in poživitvenih odmerkov me današnja odobritev Novavaxovega cepiva še posebej veseli,« je poudarila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je izrazila upanje, da bo to spodbuda tistim, ki se še niso cepili.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je Novavaxovo cepivo, znano tudi kot NVX-CoV2373, odobrila za uporabo pri starejših od 18 let, v dveh odmerkih v razmiku treh tednov. Analize so pokazale, da je cepivo 90-odstotno učinkovito, so sporočili iz agencije.

Cepivo so preverjali v času izvornega seva ter zlasti koronavirusnih različic alfa in beta, tako da trenutno obstajajo le omejeni podatki o učinkovitosti nuvaxovida v primeru preostalih različic, vključno z omikronom.