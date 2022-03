Prva pošiljka s 36.000 odmerki cepiva proti covidu-19 proizvajalca Novavax je v torek prispela v Slovenijo, je objavljeno na spletni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V cepilnih centrih bo za uporabo predvidoma na voljo v četrtek.

Cepivo, imenovano nuvaxovid, je razvilo ameriško podjetje Novavax. Deluje tako, da telo pripravi na to, da se brani pred covidom-19. Vsebuje različico beljakovine bodice virusa, ki je bila proizvedena v laboratoriju. Vsebuje tudi adjuvans, tj. snov, ki pomaga okrepiti imunski odziv na cepivo. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem prepozna beljakovino v cepivu kot tujek in začne proti njej tvoriti naravno obrambo - protitelesa in celice T, pojasnjujejo na NIJZ.

Če bo kasneje cepljena oseba v stiku z novim koronavirusom, bo imunski sistem prepoznal beljakovino bodice na virusu in bo pripravljen, da cepljenega zaščiti pred težjim potekom covida-19, dodajajo.

Novavaxovo cepivo je beljakovinsko cepivo. Ta cepiva, ki vsebujejo delce proteinov, edinstvenih za virus, se uporabljajo že več let in imajo po navedbah NIJZ dober varnostni profil. Njihova izdelava je relativno enostavna, ob tem pa jih je več mesecev mogoče hraniti na normalni temperaturi v hladilniku (od dve do osem stopinj Celzija), je razvidno s spletne strani NIJZ.