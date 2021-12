Nepreslišano: Milan Kučan, bivši predsednik Republike Slovenije

Z oživljanjem fašizma se srečujemo tudi v Sloveniji. Njegove zametke je mogoče prepoznati v vse bolj avtoritarnem upravljanju države, v brezsramnem poseganju v ustavo, v sistematičnem rušenju pravne države in kršenju človekovih pravic. Dejstvo, da se to dogaja v času resnega spopadanja družbe z virusom, nas ne bi smelo razbremeniti odgovornosti, da prepoznamo, kako poteka spodkopavanje temeljev demokracije in da se mu upremo. Fašizem, s katerim imamo opraviti danes, ni enak tistemu, proti kateremu so se borili naši očetje in dedi med narodnoosvobodilno borbo, a njegova pogubna ideologija ostaja in tudi danes predstavlja največjo grožnjo demokraciji, miru, sodelovanju med narodi in dostojanstvu človeka.